35 døde av korona på samme sykehjem

Onsdag ble det registrert ytterligere ti dødsfall på sykehjemmet Life Care Center i Kirkland, en forstad til Seattle i det nordvestlige USA.

65 av de 150 som hittil har dødd av viruset i USA, er i delstaten Washington, der Seattle er største by.

USAs smittevernsenter CDC har gransket sykehjemmet og kommet til at mange av de ansatte kom på jobb selv om de var syke, og at flere av dem jobbet på flere forskjellige institusjoner for å tjene nok.

Trente pengene

– De trengte pengene, de har ikke sykefravær, de kjenner ikke igjen symptomene eller de benekter dem, sa doktor Jeff Duchin, som er fylkeslege i Seattle, til pressen onsdag.

Han la til at ingen tenkte på covid-19 da epidemien så vidt hadde begynt.

Granskerne fant at andre årsaker som kan ha bidratt til at så mange døde, var at det var mangel på personlig beskyttelsesutstyr og at det var lite sikkerhetstrening.

Innså ikke alvoret

Sykehjemmet innså heller ikke i tide alvoret i viruset som spredte seg fra Asia til USA.

En talsmann for sykehjemmet, Tim Killian, sier at sykepleierne hadde to ukers betalt sykefravær, men han visste ikke hvordan det var for de andre ansatte, som terapeuter og hjelpepleiere.

Minimumslønn

En studie som er gjort av ansatte på sykehjem i USA, viser at de er lavtlønnet, mange bare med minimumslønn, og at mange ikke får lønn når de er syke.

– Det er veldig vanlig at de har to jobber for å tjene nok, særlig hvis de har familie, sier Charlene Harrington ved University of California.

Hun sier også at de største kjedene, som Life Care, har færrest ansatte per innlagt av alle de private kjedene.

Går til butikkjobber

David Grabowski ved Harvard-universitetet sier at mange av de ansatte på sykehjem går videre til butikk- eller restaurantjobber.

– Vi kommer til å se mange virusutbrudd som det vi har sett i Kirkland, sier han.

Life Care Center i Kirkland er nå stengt for besøkende, og pårørende må kommunisere med sine kjære på telefon eller gjennom vindusglasset.

