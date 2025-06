Forslag om aldersgrense i sosiale medier – regjeringen vil ha EU med på laget

– Vi kan ikke akseptere at skjerm og algoritmer tar over barndommen. Dette er en av de største sosiale og kulturelle utfordringene vi står overfor. Men vi må erkjenne at vi ikke kan løse alt alene, sier barne- og familieminister Lene Vågslid til NTB.

Sammen med digitaliseringsminister Karianne Tung dro hun mandag til Danmark for å diskutere saken med den danske digitaliseringsministeren Caroline Stage Olsen.

Det neste halvåret har Danmark formannskapet i EU og kan dermed sette saken på dagsordenen.

– Vi er her for å varsle at vi ønsker Europa på lag i å innføre en absolutt aldersgrense i sosiale medier, sier de to statsrådene.

– Nybrottsarbeid

Regjeringens lovforslag om 15 års aldersgrense i sosiale medier ble kjent forrige uke og skal sendes på høring før sommeren.

I tillegg er en stortingsmelding om trygg digital oppvekst for barn og unge rett rundt hjørnet. Meldingen er den første i sitt slag.

– Vi begynner å få mer og mer kunnskap om utfordringene knyttet til både skjermbruk og sosiale medier. Men samtidig skal vi ivareta barn og unges rettigheter, ytringsfrihet, det å kunne delta i det digitale. Så vi må klare den balansen, sier Vågslid.

Men hvordan en aldersgrense skal gjennomføres i praksis, blir vanskelig, vedgår Tung.

– Dette er juridisk og teknisk nybrottsarbeid, understreker hun.

Må ha EU med

Hun peker på at en aldersgrense vil kreve en løsning med aldersverifisering – en løsning som i dag ikke finnes.

– Hvor viktig er det at Europa går i takt her?

– Det er kjempeviktig. Her er det snakk om store internasjonale tek-selskaper, og Norge er et lite land, sier Tung.

– Det er ingen andre land i verden som har klart det så langt, men vi er i Danmark for å varsle at vi ønsker Europa på vei. Vi ønsker å være allierte, slår hun fast.

Begge statsrådene mener imidlertid det er oppløftende at flere EU-land, blant dem Hellas, Spania og Frankrike, også diskuterer innføring av nasjonale digitale aldersgrenser.

– Vi opplever et felles engasjement nå. For det er jo ikke bare i Norge en ser utfordringer med barn og unges psykiske helse, søvnutfordringer og konsentrasjon som følge av skjermbruk, sier Vågslid.

– Være med i de riktige diskusjonene

Tirsdag reiser Tung videre til Brussel for møter med EU-parlamentarikere, blant annet danske Christel Schaldemose.

Også der blir en felleseuropeisk aldersgrense et tema.

Schaldemose er en av Danmarks mest erfarne i EU-parlamentet, der hun blant annet leder en arbeidsgruppe på digital transformering og cybersikkerhet.

– Det er et dialogmøte for å være sikker på at Norge er med i de riktige diskusjonene om hvordan vi skal klare å trygge det norske samfunnet mot digitale trusler, sier Tung.

I tillegg skal Tung ha møter om EUs varslede forenklinger av personvernreglene (GDPR). Som kjent gjelder de samme reglene i Norge.

Også EUs KI-forordning og det digitale tjenestedirektivet (DSA) og det digitale markedsdirektivet (DMA) står på programmet.

– Dette er viktige datalover som regjeringen jobber for å implementere så raskt som mulig, opplyser Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet til NTB.