Det hvite hus: Trump og Xi skal trolig snakke sammen denne uken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Leavitt er den tredje høytstående Trump-rådgiveren som antyder en nær forestående samtale mellom de to lederne for å løse tollspørsmål.

Det er foreløpig ikke klart når de to lederne vil snakke sammen, men USAs finansminister Scott Bessent sa til CBS søndag at Trump og Xi ville snakke sammen veldig snart for å løse handelsspørsmål.

Så langt er ikke meldingen bekreftet fra kinesisk hold.

Meldingen om at Trump og Xi skal ha nye samtaler, kommer få dager etter at den amerikanske presidenten anklaget Kina for å bryte en avtale om midlertidig pause i massive tollsatser.

– Kina har fullstendig brutt sin avtale med oss, og det kommer kanskje ikke som en overraskelse. Det er det man får for å være grei, skrev Trump i et innlegg på Truth Social fredag.

Trump utløste tidligere i år en handelskrig mellom de to økonomiske tungvekterne da han kom med flere tollutspill og endte med å legge 145 prosent i samlet toll på import fra Kina. Kineserne svarte med 125 prosent toll på amerikanske varer.

I mai inngikk USA og Kina en avtale om å trappe ned massive tollsatser i 90 dager, som utløste en stor oppgang i aksjemarkedet. Det er denne avtalen Trump hevder at Kina har brutt.

Kommentar: Slutten på USA som verdenspoliti?

Les også: – Det er nok et sinne på russisk side nå