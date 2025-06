Clint Eastwood sier intervju med østerriksk avis er falskt

Det var sitater fra et påstått intervju i den østerrikske avisen Kurier som i helgen ble plukket opp av flere medier, skriver The Guardian.

Eastwood, som fylte 95 år i helgen, ble sitert på at han planla en ny film. Han skal også ha gått hardt ut mot dagens filmindustri.

Til filmnettstedet Deadline sier den Oscar-vinnende skuespilleren og regissøren at han aldri har gitt dette intervjuet – og kaller det falskt.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fylt 95 år. Jeg kan også bekrefte at jeg aldri ga et intervju til en østerriksk publikasjon kalt Kurier, eller noen annen skribent de siste ukene, og at intervjuet er helt falskt, sier Eastwood.

Kurier har et opplag på omtrent 100.000 eksemplarer. De har ikke kommentert.

