Professor: – Polen blir et zombie-demokrati

Den høyrenasjonalistiske kandidaten Karol Nawrocki vant søndagens presidentvalg i Polen. Han endte opp med 50,89 prosent av stemmene, mens den liberale sentrumskandidaten Rafal Trzaskowski fikk 49,11 prosent av stemmene. Nawrocki støttes av det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS).

Nina Witoszek er historiker og professor ved Civitas-Universitetet i Warszawa. Hun har også bodd og jobbet i Norge i flere tiår. Nå liker hun svært dårlig det hun ser.

– Det betyr at demokratiske reformer blir videre blokkert i to år. Polen blir et zombie-demokrati – et impotent prosjekt. Alt som dreier seg om å gjenvinne demokratiske institusjoner i Polen, blir blokkert av den nye, PiS-vennlige presidenten, sier hun til Dagsavisen.

PiS hadde regjeringsmakt i Polen fra 2015 til 2023. I 2023 tapte de makten til den mer liberale og EU-vennlige Donald Tusk, som nå leder regjeringskoalisjonen i landet som statsminister. I samme periode har Andrzej Duda, som er nært tilknyttet PiS, vært president i Polen.

Nina Witoszek er dypt bekymret for demokratiet i Polen etter at Karol Nawrocki vant presidentvalget i landet. (Universitetet i Oslo)

– Tror det blir verre

I perioden PiS satt ved regjeringsmakten fikk partiet svært sterk kritikk for å bryte ned rettstaten i Polen, og i 2017 åpnet EU-kommisjonen en såkalt artikkel 7-prosess mot Polen på grunn av brudd mot unionens rettsstatsprinsipper, også kjent som EUs «atomknapp», skriver NTB. Statsminister Donald Tusks nåværende regjering har forsøkt å ordne opp, men president Duda har klart å blokkere de fleste initiativene for reform av rettssystemet.

Dudas etterfølger Karol Nawrocki er historiker, forfatter, tidligere amatørbokser og tidligere dørvakt. 42-åringen har aldri hatt et politisk verv før, og er dermed et nytt ansikt i polsk politikk.

– Jeg tror det blir verre med Nawrocki. Duda har hatt en slags sjarm. Han har ikke gangsterfortid og skandaler bak seg. Nawrockis forbrytelser og løgner er godt dokumentert, for eksempel hans tidligere «jobb» som hallik og hans siste prestasjon – å lure en gammel, dement mann for å stjele leiligheten hans, sier Witoszek.

Nawrocki har selv på det sterkeste avvist at han skal ha formidlet prostituerte til gjester da han jobbet som sikkerhetsvakt ved et hotell i Polen, og har saksøkt den polske nyhetsnettstedet Onet for å skrive dette. Nawrocki benekter også å ha svindlet eieren av leiligheten, men talspersoner i kampanjen hans har kommet med motstridende meldinger om hva som har skjedd. Det fikk Polens statsminister Donald Tusk til å skrive dette på X:

– Hvis jeg har forstått det riktig, skulle Nawrocki ta vare på Hr. Jerzy (den eldre mannen som eide leiligheten, red. anm.), men endte opp med å ta vare på leiligheten hans i stedet. Så da lurer jeg på om vi virkelig ønsker at han skal ta vare på Polen.

Polens statsminister Donald Tusk må belage seg på en president det kan bli vanskelig for ham å hanskes med. (Sergei Gapon/AFP/NTB/AFP)

– Autoritært troll

– Tusk-regjeringen og pro-europeiske krefter må sette seg ned og tenke lenge og smart på hvordan de kan vinne kampen mot det autoritære trollet som kommer inn som president, sier Nina Witoszek til Dagsavisen.

– Om to år er det nytt valg. Hvis de demokratiske kandidatene ikke tar seg sammen, er det fullt tenkelig at PiS, som har talent for kriminelle, machiavelliske triks, kan vinne, tror hun.

Polen er, i likhet med USA, delt i to, hvorav halvparten er pro-europeisk og demokratisk og den andre halvdelen ønsker seg en «sterk mann» som skal utfordre Brussel, mener Witoszek.

– Nawrocki er veldig lik Donald Trump, som har sagt at Nawrocki er en fantastisk mann. Nawrocki minner om en gangster, en mafioso – en sterk, muskuløs og testosteronladet type som en del polakker liker. Han har ikke noe eget program og kommer sannsynligvis til å adlyde kommandoene han får fra PiS. Han står for en trumpiansk, xenofobisk og ekskluderende politikk. Han er en mini-Trump, utbasunerer Witoszek.

Hun tolker valgutfallet som et uttrykk for en misnøye med Tusks politikk og som en del av trenden som handler om folks forakt for eliter. Ifølge Witoszek har den demokratiske koalisjonens reformer gått for sakte, og kvinner har ikke fått sine krav om rettigheter til abort oppfylt.

– Og det er mye frustrasjon over den store ukrainske minoriteten og dens inntrenging i det polske samfunnet. Når det gjelder domstolene, har det skjedd veldig lite. De er fremdeles dominert av PiS-folk, sier hun.

– Jeg er deprimert i dag, over utfallet. Jeg er absolutt knust. Jeg skammer meg veldig over å være polsk nå, konstaterer Witoszek.

