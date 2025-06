Åtte skadet i brannbombeangrep mot proisraelsk demonstrasjon i USA

Gjerningsmannen ropte «Fritt Palestina» da han kastet brannbomber mot gruppen med mennesker som deltok i den israelskvennlige markeringen i Boulder i Colorado. Ifølge BBC brukte han også en hjemmelaget flammekaster mot demonstrantene.

Videoer etter angrepet viste folk med brannskader liggende på bakken, og andre som prøvde å hjelpe dem. En mann som så ut til å være gjerningsmannen, holder flasker med væske i hendene og roper rasende skjellsord mens han blir pågrepet.

Politisjefen i Boulder, Stephen Redfearn, bekreftet etter angrepet at åtte personer i alderen 52 til 88 år var skadet, mange av dem med brannskader. En eldre jødisk mann er kritisk skadet.

– Hatkriminalitet

FBI etterforsker saken som en terrorhandling. FBIs distriktssjef Mark Michalek i Denver-området fastslår at dette var et målrettet angrep som etterforskes som terror.

– Dette terrorangrepet etterforskes som en ideologisk motivert voldshandling, skriver FBIs visedirektør Dan Bongino i et innlegg på X.

Den 45 år gamle mannen som er pågrepet, er identifisert i flere medier. Ifølge BBC er han fra Egypt, og hans visum i USA utløp i 2023.

Colorados justisminister Phil Weiser sier de er rimelig sikre på at rett mann er pågrepet.

En fredelig markering

Run For Their Lives, som organiserte markeringen søndag ettermiddag, sier i en uttalelse at dette var en fredelig markering for å vise solidaritet med gislene og deres familier, med en bønn om at de blir frigitt.

Markeringen er blitt holdt ukentlig i et populært shoppingområde ved Colorado-universitetet i Boulder siden Hamas-angrepet mot Israel i oktober 2023, der over 250 mennesker ble tatt som gisler.

Gruppa opplyser at det ikke har vært noen voldelige hendelser før nå.

Israels utenriksminister Gideon Saar sier på X at han er sjokkert over det han kaller et grusomt antisemittisk terrorangrep.

Truer lokalsamfunn

Krigen i Gaza har ført til betydelig spenning i USA mellom tilhengere av Israel og støttespillere for palestinerne. Det har vært både antisemittiske voldshandlinger og proisraelske anklager om antisemittisme mot propalestinske demonstranter.

Trump-administrasjonen har arrestert en rekke propalestinske demonstranter og kuttet finansieringen av Harvard-universitetet under påskudd av at universitetet ikke tar antisemittisme på alvor.

Det er knapt en uke siden en mann som ropte «Fritt Palestina», ble siktet for å ha skutt og drept to ansatte ved den israelske ambassaden utenfor Det jødiske museet i Washington.

Senator Chuck Schumer, som er jødisk, kaller angrepet klart antisemittisk.

– Dette er grusomt, og det kan ikke fortsette. Vi må stå opp mot antisemittisme, sier han.

