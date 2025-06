Globale arbeiderrettigheter i fritt fall, ifølge ny rapport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gjelder både forsøk på å hemme tarifforhandlinger og angrep på representanter for fagbevegelsen, heter det i ITUCs siste rapport om faglige rettigheter i 151 land, som ble offentliggjort mandag.

Det er særlig i Europa og i landene på det amerikanske kontinent at arbeiderrettighetene er svekket til det verste nivået siden 2014.

I 87 prosent av verdens land ble retten til å streike krenket, og i 80 prosent ble retten til kollektive tarifforhandlinger innskrenket.

Demonstranter arrestert

Rapporten viser blant annet til Frankrike, der nesten fire av ti tariffavtaler ble innført ensidig av bedriftsledelsen uten medvirkning fra fagforeningen.

Rapporten tar også opp forfølgelse av fagforeningsledere. I Frankrike er for eksempel over 1000 ledere og medlemmer av den faglige landsorganisasjonen CGT arrestert og siktet for sin rolle i masseprotestene mot pensjonsreform.

ITUC gir hvert land en maksimal score på 1, med dårligste score 5, for sin respekt for arbeiderrettigheter som retten til å streike, demonstrere og delta i forhandlinger.

Full score for Norge

Bare sju land, blant dem Norge, Sverige og Tyskland, får full score, i forhold til 18 land for ti år siden. Italia og Argentina er blant landene som har tapt terreng.

ITUC sier at representanter for fagbevegelsen ble drept i fem land i 2025 – Sør-Afrika, Kamerun, Colombia, Guatemala og Peru. Og Nigeria sluttet seg til de ti landene med verst score.

Svært få land opplevde framgang for faglige rettigheter. Arbeiderrettighetene ble styrket i Australia, og i Mexico ble de også bedret som følge av nye lover.

