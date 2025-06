Danmark sier ja til Nato-forslag om økt forsvarsbudsjett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sa statsminister Mette Frederiksen da hun ankom et toppmøte i Litauens hovedstad mandag.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar på møtet i Vilnius. Der møter nordiske stats- og regjeringssjefer baltiske og østeuropeiske allierte i forkant av Nato-toppmøtet Haag senere i juni.

Natos generalsekretær Mark Rutte har sagt at han forventer at alliansens medlemsland kommer til å bli enige om et nytt mål om å bruke totalt 5 prosent av BNP på forsvar. Det er i tråd med hva USAs president Donald Trump har krevd.

