Sykehus: Minst 21 drept ved matutdeling i Gaza

Ifølge Al Jazeeras journalister i Gaza og det palestinske nyhetsbyrået Wafa ble 30 mennesker drept da de forsøkte å få mat ved senteret, som blir drevet av den omstridte organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

GHF består av en gruppe amerikanske leiesoldater, også kjent som sikkerhetskontraktører, samt tidligere CIA-ansatte, militære og hjelpearbeidere.

Trakk seg

Operasjonen støttes av USA og Israel, men FN og hjelpeorganisasjoner mener den strider mot humanitære prinsipper.

Det samme mener GHFs tidligere leder Jake Wood, som trakk seg kort tid før matutdelingen i Gaza startet.

– Det er ikke mulig å gjennomføre denne planen og samtidig strengt overholde de humanitære prinsippene om medmenneskelighet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet, som jeg ikke vil gå på akkord med, sa Wood da han trakk seg.

Åpnet ild

Også tirsdag var det kaotiske tilstander rundt GHFs senter for matutdeling i Gaza.

Ifølge sykehuskilder ble seks mennesker drept og over 50 såret da det ble skutt mot desperate mennesker i matkø.

GHFs vakter nekter for at det var de som skjøt mot menneskemengden, mens den israelske hæren hevdet at deres soldater bare avfyrte varselskudd.

– Etnisk rensing

Leger Uten Grenser generalsekretær Christopher Lockyear kaller GHFs virksomhet i Gaza kynisk, prinsippløs og mislykket

– Maten blir ikke delt ut der behovet er størst, men i områder der israelske styrker velger å samle sivile, sier han.

– I praksis brukes nødhjelp som et verktøy for å tvangsflytte mennesker som en del av det som ser ut til å være en bredere strategi for etnisk rensing av Gazastripen – og for å rettferdiggjøre en krig som pågår uten noen form for begrensninger, sier Lockyear.

– Moralsk uakseptabelt

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland er også svært kritisk.

– Det var praktisk og moralsk uakseptabelt å kanalisere all hjelp gjennom noen strengt bevoktede hjelpesentraler hvor de færreste palestinere var i stand til å komme, og hvor mange ville risikere å bli avvist, mener han.

– Flyktninghjelpen har fra første stund avvist å arbeide med eller gjennom en stiftelse som blant annet består av tidligere soldater og CIA-agenter og som arbeider nær den israelske militære okkupasjonsmakten, understreker Egeland.