Qatar og Egypt vil trappe opp våpenhvileinnsatsen

– Qatar og Egypt vil, i samarbeid med USA, understreke viktigheten av å intensivere innsatsen for å komme seg forbi hindre som stanser forhandlingene, heter det i uttalelsen.

Lørdag godtok Hamas å utveksle ti levende gisler og likene av 18 døde til Israel, mot at Israel løslater et ukjent antall palestinske fanger.

Samtidig stilte bevegelsen flere krav tilbake, blant annet at grenseovergangen mot Egypt ved Rafah åpnes igjen. De ønsket også at utvekslingene skulle skje i tre omganger framfor i to, og flere endringer av tidsplanen, skriver Haaretz.

Et opprinnelig avtaleforslag ble lagt fram av USAs spesialutsending Steve Witkoff og inkluderte både en tidslinje for utveksling av gisler og en våpenhvile i 60 dager. Forslaget er godkjent av Israel, men Hamas har altså ikke sluttet seg til det.

