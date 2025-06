Lindis Hurum: – Å sulte en befolkning er noe av det mest ondskapsfulle man kan gjøre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter økende internasjonal kritikk, ledsaget av trusler om økonomiske sanksjoner, gikk Israel nylig med på å slippe inn en begrenset mengde nødhjelp til Gaza.

FNs nødhjelpssjef Tom Fletcher kaller det i en uttalelse for en dråpe i havet.

Han og hjelpeorganisasjoner som Leger Uten Grenser er også svært kritisk til at det er den omstridte organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) som står for utdelingen.

GHF består av en gruppe amerikanske leiesoldater, også kjent som sikkerhetskontraktører, samt tidligere CIA-ansatte, eksmilitære og hjelpearbeidere.

Minst 40 mennesker ble drept og over 220 ble såret da israelske soldater åpnet ild ved to GHF-sentre for matutdeling søndag morgen, ifølge sykehuskilder gjengitt av Al Jazeera.

– En hån

– Det er en hån mot en desperat befolkning. Det er en dehumanisering som gjør meg både sint og lei meg, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.

– Det er ekstremt uverdig og farlig å påtvinge en utsultet og traumatisert befolkning denne typen regime, sier hun til NTB.

Bilder av pappkassene med matvarer som deles ut, viser blant annet pakker med «Tea Time Biscuits», pasta, ris, mel, hermetikkbokser med tomat og matolje.

Dette er matvarer som kan ta livet av alvorlig underernærte barn, advarer Hurum.

Farlig nødhjelp

– Det er farlig for underernærte barn å spise vanlig mat som brød og ris, de vil faktisk bli kritisk syke av det. Kroppen er ikke i stand til å ta det opp, sier hun.

Alvorlig underernærte mennesker, særlig barn, har behov for medisinsk behandling og medisinsk terapeutisk mat, påpeker Hurum.

– Det får de ikke, det mangler både terapeutisk mat og helsefasiliteter der de kan motta denne behandlingen. Det opplegget Israel har satt i verk nå, er hårreisende og vil ikke redde underernærte barn i Gaza, sier hun.

Lagt i ruiner

Store deler av helsevesenet i Gaza er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lagt i ruiner, sykehus angripes regelmessig og over 1400 helsearbeidere er ifølge palestinske helsemyndigheter og FNs nødhjelpskontor drept i de israelske angrepene.

Strømmen av krigsskadede har sprengt kapasiteten ved de gjenværende sykehusene, og bare et fåtall av de underernærte barna får derfor den hjelpen de trenger.

– Jeg har ikke sett noe om at Israel planlegger å tilby medisinsk hjelp, sier Hurum.

– Minimalt med nødhjelp

Statsminister Benjamin Netanyahu, som er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser, medga 19. mai i en video på Telegram at beslutningen om å åpne for noe nødhjelp til Gaza ble tatt «av diplomatiske grunner»

– Vi kan ikke la innbyggerne i Gaza synke ned i hungersnød, både av praktiske og diplomatiske grunner, sa han, og la til at Israels venner ikke vil tolerere «bilder av massesult».

Han understreket samtidig at kun en «minimal» mengde nødhjelp vil bli sluppet inn, noe også statsråder i hans egen regjering har slått fast.

– Det vil gi sivile litt å spise slik at våre venner i verden fortsetter med å gi oss diplomatisk beskyttelse, sier finansminister Bezalel Smotrich i et TV-intervju, gjengitt av Times of Israel.

– Blir sultet

– De sier det rett ut, det skjer helt åpenlyst og skamløst, sier Hurum, som påpeker at det er et åpenbart brudd på den internasjonale humanitærretten.

– Israel driver tåkelegging for å unngå internasjonal kritikk. Kritikken var i ferd med å øke fordi det begynte å komme bilder av mennesker som døde av sult, sier hun.

– Å sulte en befolkning er noe av det mest ondskapsfulle man kan gjøre, og det er helt forferdelig å være vitne til. Som okkupasjonsmakt har Israel fra dag én hatt plikt til å sørge for å dekke de livsnødvendige behovene til befolkningen i Gaza, sier Hurum.

– Palestinerne i Gaza sulter ikke, de blir sultet, sier hun.

Avviser

Netanyahu avviser alle anklager om at Israel bruker sult som våpen i Gaza og kalte det i en tale sist uke for «en løgn».

– Vi forsyner dem med det helt grunnleggende: mat, vann, medisiner. Det er hva folkeretten og sunn fornuft krever sa han.

Selv flere av Israels fremste allierte, blant dem Tyskland og Storbritannia, bestrider dette, og det samme gjør FN og hjelpeorganisasjoner som Leger Uten Grenser.

– Telleøvelse

Hurum advarer mot å redusere det som skjer, til «en telleøvelse» med fokus på hvor mange lastebiler som slippes inn, hvor mange i Gaza som trues av sultedød og hvor mange som blir drept.

– Det skyggelegger det som er det faktiske problemet. Dette er etnisk rensing, det skjer i sanntid og vi kan alle bevitne det. Det er politiske avgjørelser som har ført til kollektiv avstraffelse av en hel sivilbefolkning, sier hun.

FN opplyser at de har 171.000 tonn mat lagret i regionen og kan brødfø hele Gazas befolkning i tre-fire måneder dersom Israel åpner grensa.

– Dersom man virkelig ønsker å møte de humanitære behovene, så må grensa åpnes. Hjelpen står på utsiden, vi er på innsiden og vi ønsker å hjelpe, sier Hurum.

Følger for livet

Selv om de israelske angrepene stanser, nok nødhjelp slippes inn og FN og hjelpeorganisasjoner som Leger Uten Grenser får bistå sivilbefolkningen, vil krigen få følger for generasjoner.

– Når barn er alvorlig underernærte over tid, så hemmer det veksten deres, både fysisk og nevrologisk. Hjernen utvikler seg ikke som den skal, sier Hurum.

– Det vil få følger for resten av livsløpet deres, sier hun.

At mange i Norge ikke orker å forholde seg til det grusomme som skjer i Gaza, har Hurum stor forståelse for.

– Det skjønner jeg. Jeg orker heller ikke, og palestinerne orker det definitivt ikke. Men vi må orke, sier hun.

Les også Jo Moen Bredeveien: Dette er ingen krig (+)