Kyivs ordfører håper krigen kan ta slutt i år

– Vi krysser fingrene, sa Klitsjko under utdelingen av menneskerettighetsprisen i Frankfurt søndag.

Mandag møtes ukrainske og russiske forhandlere til en ny runde med samtaler i Istanbul i Tyrkia.

– Dette er en vanskelig oppgave. Så langt har vi flere spørsmål enn svar, sier Klitsjko.

Klitsjo ble tildelt prisen på bakgrunn av hans dedikasjon til frihet, demokrati og menneskerettigheter i hele verden, ifølge komiteen.

– Klitsjko har bestemt seg for å ta på seg ansvar for hjemlandet sitt, brødrene og søstrene hans i Ukraina, for frihet og for menneskerettigheter. Han er et forbilde for alle ukrainere og for oss alle, sa Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius.

Forrige mottaker av prisen var Romanias tidligere president Klaus Iohannis, som fikk den i 2023.

