Greta Thunberg kaster loss for å seile mot Gaza

Målet er å nå kysten av Gaza-stripen for å donere nødhjelp og å skape oppmerksomhet rundt den humanitære krisen der, opplyste aktivistgruppen på en pressekonferanse søndag.

Gruppen består av totalt tolv aktivister, deriblant Greta Thunberg, som ble kjent for å streike for klimaet i Sverige. Det er organisasjonen Freedom Flotilla som leder reisen.

– Vi gjør dette fordi vi må fortsette å prøve, uansett hvor dårlige odds vi står overfor, sa Thunberg.

Et nytt forsøk

Gruppen skal reise med seilbåten Madleen, som forlater Sicilia i Sør-Italia søndag ettermiddag.

– Vi mister menneskeligheten vår så fort vi slutter å prøve. Og dette oppdraget kommer aldri til å være like farlig som hele verdens stillhet i møte med dette direktesendte folkemordet, sa Thunberg før avreise.

Thunberg skulle opprinnelig reist til Gaza med Freedom Flotilla tidligere denne måneden, men båten ble skadet på veien. Aktivistene mistenker at skaden var et resultat av et israelsk droneangrep.

Blant andre kjente navn på båten er blant annet «Game of Thrones»-skuespiller Liam Cunningham og den franske EU-parlamentarikeren Rima Hassan.

Reisen er ventet å ta sju dager – dersom de ikke blir stoppet på veien.

Humanitær nød

De siste dagene har det kommet inn noe nødhjelp til Gaza, men bistandsorganisasjoner advarer mot omfattende sult i det krigsherjede territoriet, der Israel har blokkert nødhjelpen i nesten tre måneder.

Det har også de siste ukene vært problemer ved de omstridte matutdelingssentrene som blir drevet av Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Søndag morgen ble minst 31 mennesker drept og over 200 såret ved et av sentrene.

Organisasjonen består av en gruppe amerikanske leiesoldater samt tidligere CIA-ansatte, militære og hjelpearbeidere.

Organisasjonen bekrefter at israelske soldater skjøt varselskudd ved senteret i Rafah, men hevder at «meldingene om kaos, døde og sårede er falske».