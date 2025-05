Utviklingsministeren anklager Israel for utsulting i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en totalt menneskeskapt katastrofe, sier Aukrust i NRK Helgemorgen.

– Vi ser at det nå er 2 millioner mennesker som er i ferd med å sultes ut, sier han.

– Det brutale er jo at de vet at hjelp er tilgjengelig. Det står lastebil etter lastebil på grensa, klare til å kjøre inn mat, vann og medisiner til Gazas befolkning, men de nektes, sier Aukrust.

– FN har slått alarm om at en halv million mennesker kan dø innen september dersom de ikke umiddelbart får tilgang til humanitærhjelp. Det er tall som er så høye at det nesten er umulig å ta inn over seg, sier han.

Israels beslutning om å bruke tilgang på humanitærhjelp som våpen, er et klart brudd på folkeretten, slår Aukrust fast.

– Det er kanskje noen som tenker at i krig er alt lov, men det er det ikke. Det er veldig klare regler for hva man har lov til å gjøre i krig og konflikter, og disse brytes hver eneste dag på Gazastripen, sier han.