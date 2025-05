Tyrkia fengsler flere opposisjonspolitikere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu, som tilhører CHP, ble avsatt og fengslet i mars.

Det skjedde etter at det ble klart at han ville utfordre president Recep Tayyip Erdogan i neste valg, og at han ledet på enkelte meningsmålinger.

En rekke andre CHP-politikere er også fengslet, både i Istanbul og i andre områder der partiet styrer.

Ifølge den statlige kringkasteren NTV og nyhetsbyrået Anadolu er det nå utstedt arrestordre på ytterligere 47 CHP-politikere, og 28 av dem er alt pågrepet.

