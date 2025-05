Sverige skjerper kontrollen av den russiske skyggeflåten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra 1. juli vil den svenske kystvakten og det svenske sjøfartsdirektoratet få rett til å innhente forsikringsinformasjon, ikke bare fra fartøy som anløper, men også fra fartøy som seiler i svensk farvann eller i Sveriges økonomiske sone.

– Vi tenker at det både skal ha en preventiv og avskrekkende effekt mot fartøy som inngår i den russiske skyggeflåten, og også gi grunnlag for å innføre andre tiltak, som for eksempel å sanksjonsliste flere fartøy, sier justisminister Gunnar Strömmer til Sveriges Radio.

Den skjerpede kontrollen er en viktig brikke i arbeidet mot den såkalte skyggeflåten, ifølge det svenske justisdepartementet.

Skyggeflåten er en betegnelse på fartøyer som Russland bruker for å omgå internasjonale sanksjoner. Skipene er som regel ikke regulert eller forsikret av ordinære vestlige selskaper.

– Dette understreker Sveriges tydelige nærvær i Østersjøen, noe som i seg selv har en avskrekkende effekt. Det gir også Sverige og våre allierte viktig informasjon om fartøy som kan være grunnlag for sanksjonslisting av flere fartøy i skyggeflåten, sier statsminister Ulf Kristersson i en pressemelding.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak