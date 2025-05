Navalnyj-enke starter TV-kanal for å fremme ytringsfrihet i Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kanalen, som har fått navnet Future of Russia (Russlands fremtid), skal sende via satellittprosjektet Svoboda, som er tilgjengelig over hele Russland, sa Reportere uten grenser (RSF) da de kunngjorde planene fredag.

Ifølge organisatoren er Svoboda tilgjengelig for 4,5 millioner husstander i Russland og 800.000 i Ukraina.

Sendingene starter førstkommende onsdag, 4. juni, på det som skulle vært Navalnyjs 49-årsdag.

RSF lanserte i mars en pakke med satellittkanaler rettet mot det russiske markedet. Mya av innholdet produseres av russiske journalister som har måttet forlate hjemlandet etter Russlands invasjon av Ukraina for drøyt tre år siden.

Navalnyj, som var president Vladimir Putins fremste kritiker, døde brått i en arktisk straffekoloni 16. februar. Familien og støttespillerne mener han ble drept på ordre fra Putin.

Julia Navalnaja har lovet å fortsette ektemannens kamp fra sitt eksil.

