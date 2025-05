Irans utenriksminister kaller atomvåpen uakseptable

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Når det gjelder atomvåpen så anser vi denne typen våpen for å være uakseptable, sa Araghchi i en TV-sendt tale lørdag.

– Vi er enige med dem på dette punktet, la han til, med henvisning til atomsamtalene Iran nå har med USA.

Araghchi er iranernes hovedforhandler under samtalene og gjentar dermed det iranske ledere har sagt siden begynnelsen av 1990-tallet.

Israel anklager Iran for å være i ferd med å utvikle atomvåpen, noe landet benekter.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som overvåker det iranske atomprogrammet, har heller ikke funnet beviser for at dette er tilfelle.

Det har heller ikke amerikansk etterretning, opplyste USAs etterretningsdirektør Tulsi Gabbard under en høring i Kongressen i mars.

Ifølge Gabbard, som er øverste leder for USAs 18 etterretningsorganisasjoner, foreligger det heller ingen opplysninger som tyder på at Irans øverste leder Ali Khamenei har gitt ordre om at det skal utvikles atomvåpen.

