Hellestveit: Israels krigføring i Gaza kan trolig karakteriseres som folkemord

Den rettslige problemstillingen knyttet til hvorvidt det finner sted et folkemord i Gaza er nå i ferd med å endre seg, skriver Hellestveit i Morgenbladet.

Hellestveit, som har doktorgrad i folkerett og sitter i oljefondets etikkråd, viser til den militære operasjonen Israel innledet 18. mai.

– Formålet er å re-okkupere Gaza og rekolonisere stripen. Det er et uttrykkelig ulovlig formål, påpeker hun.

– Israel har med operasjonene etter 18. mai trolig beveget seg i retning av en politikk som vil kunne karakteriseres som folkemord etter den eksisterende høye terskelen for Den internasjonale domstolen (ICJ), mener Hellestveit.

– Et faktum

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, anklaget alt i oktober Israel for å begå folkemord i Gaza.

En spesialkomité i FN slo noen uker senere fast at Israels krigføring i Gaza hadde «karakteristikk av å være et folkemord», og Amnesty International konkluderte i desember med at folkemordet var et faktum.

Israel avviser anklagene og kaller dem grunnløse.

FN-domstol

ICJ, som er FNs øverste juridiske organ, har siden januar i fjor behandlet en anklage fra Sør-Afrika om at Israel begår folkemord i Gaza.

– Det er et prosessuelt spørsmål, og ikke en indikasjon på at det som foregår, er et folkemord, selv om det gjerne tolkes slik av publikum, understreker Hellestveit.

– Eneste plausible hensikt

Mens ICJ i tidligere saker har lagt til grunn at folkemord forutsetter en klart uttalt politikk fra myndighetene om å utrydde en gruppe, la domstolen seg på en annen linje i en sak om folkemord på Balkan i 2015.

ICJ slo da fast at det er mulig å konstatere intensjon om folkemord gjennom måten en stat fører sine militære operasjoner, forutsatt at intensjonen om folkemord er den eneste plausible hensikt man kan utlede av operasjonene, påpeker Hellestveit.

– Her går ICJ bort fra et klart krav om erklært politikk, konstaterer hun.

