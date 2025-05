Hamas godtar avtale om løslatelse av israelske gisler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Haaretz skriver at Hamas ikke har avslått avtaleforslaget fra USAs spesialutsending Steve Witkoff, men at de har lagt fram en egen tidslinje over når gisselutvekslingene skal skje.

Det nevntes ikke hvor mange palestinske fanger som skal løslates.

– Målet er en permanent våpenhvile og fullstendig tilbaketrekning fra Gazastripen og å sørge for leveranser av bistand til folket vårt, heter det i en uttalelse fra Hamas, ifølge Al Jazeera.

Videre har Hamas stilt tre krav tilbake, blant annet at grenseovergangen mot Egypt ved Rafah åpnes igjen.

Verken Israel eller USA har foreløpig kommentert Hamas' uttalelser, ifølge Al Jazeera.

Hamas avviste torsdag et avtaleforslag fra Witkoff om våpenhvile og fangeutveksling etter at Israel hadde godtatt det. Dette forslaget innebar fangeutveksling og våpenhvile på 60 dager.

Det er foreløpig ikke kjent om det godtatte avtaleforslaget innebærer en våpenhvile mellom partene.