Greta Thunberg deltar på aktivistseilas til Gaza

– Det er flere mål med operasjonen; å fordømme den humanitære blokaden og det pågående folkemordet, straffriheten den israelske staten er innvilget og å skape internasjonal oppmerksomhet, sier EU-parlamentariker Rima Hassan, som skal være med på båtturen.

Den frittalende representanten for det franske venstrepartiet LFI har tidligere skapt kontroverser med sine uttalelser om Midtøsten. I februar skulle hun besøke de okkuperte palestinske områdene som del av en delegasjon for EU-parlamentet, men sier hun ble nektet innreise til Israel.

Thunberg skulle opprinnelig reist til Gaza med Freedom Flotilla tidligere denne måneden, men skipet ble skadet på veien. Aktivistene mistenker at skaden var et resultat av et israelsk droneangrep.

De siste dagene har det kommet inn noe nødhjelp til Gaza, men bistandsorganisasjoner advarer mot omfattende sult i det krigsherjede territoriet, der Israel har blokkert hjelpesendinger i nesten tre måneder.