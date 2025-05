FNs nødhjelpssjef anklager Israel for utsulting i Gaza

Fletcher viser i et intervju med BBC til at lastebiler med mat og annen nødhjelp står oppstilt ved grensa til Gaza, men at Israel nekter å slippe dem inn, til tross for at befolkningen der sulter.

– Vi hører israelske statsråder si at dette er for å legge press på befolkningen i Gaza, konstaterer han i intervjuet.

Slik tvungen utsulting er en krigsforbrytelse, sier Fletcher.

– Ja, det er det. Det er klassifisert som en krigsforbrytelse. Selvsagt er dette et spørsmål som domstolene må ta stilling til, og historien vil til syvende og sist dømme, sier han.

– Uakseptabel

Fletcher ber statsminister Benjamin Netanyahu ta avstand fra uttalelsene til den israelske finansministeren, den ytterliggående høyrenasjonalisten Bezalel Smotrich.

Smotrich har ifølge Fletcher tatt til orde for å gjøre Gaza så ulevelig at palestinerne der til slutt vil forlate området og begynne «et nytt liv andre steder».

Slik språkbruk, som tar til orde for tvangsforflytning, er uakseptabel, sier Fletcher.

– Vi forventer at alle regjeringer etterlever den internasjonale humanitærretten, legger han til.

– Verdens mest sultne sted

Talsperson Jens Lærke i FNs nødhjelpsbyrå (OCHA) omtaler Gaza som «verdens mest sultne sted».

– 100 prosent av befolkningen i Gaza risikerer hungersnød, sier han.

Videre forteller han at bare 600 av 900 FN-lastebiler har fått tillatelse til å kjøre opp mot grensa mellom Israel og Gaza.

– Det eneste vi har fått kjøre inn er mel. Det er ikke ferdigmat. Det må tilberedes, sier han.

Tommaso della Longa, talsperson for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), opplyser at omtrent halvparten av Røde Kors’ helsefasiliteter i regionen er tomme for enten drivstoff eller medisinsk utstyr.