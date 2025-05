FN-topp: Så vidt det er liv i samtalene mellom Ukraina og Russland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Visegeneralsekretær Rosemary DiCarlo sier det «forsiktige håpet» hun ga uttrykk for sist måned, er i ferd med å svinne bort som følge av Russlands økte aggresjon.

– Ifølge ukrainske tjenestemenn var mandagens angrep, med 365 droner, det største siden fullskalainvasjonen. Det overgikk rekorden fra den foregående natten, sier DiCarlo.

For snaut to uker roste hun den diplomatiske innsatsen i Istanbul, der delegasjoner fra Russland og Ukraina møttes. Hun frykter opptrappingen kan sette de allerede krevende samtalene i fare.

– Håpet om at partene kan sette seg ned og forhandle, lever fortsatt, men bare så vidt, sier DiCarlo.

Russland sa torsdag at de fortsatt venter på svar fra Ukraina på et forslag om nye samtaler. Ukrainerne, som anklager Russland for å hale ut tiden, krever å få vite Russlands betingelser før de sier ja til å møtes igjen.

Det russiske utenriksdepartementet sier de ikke vil gjøre noen endringer i delegasjonen de planlegger å sende til Istanbul. De foreslår nye samtaler mandag 2. juni.

I FNs sikkerhetsråd oppfordret USAs representant John Kelley Russland til å akseptere et amerikansk forslag om 30 dagers våpenhvile i Ukraina.

– Avtalen vi har lagt fram, er den beste Russland kan få. President Vladimir Putin bør slå til, sier Kelley og legger til at Russland ikke kan løse krigen militært eller forhandle seg fram til et bedre utfall.