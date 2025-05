Trump møtte USAs sentralbanksjef

De to diskuterte ikke forventninger for pengepolitikken framover, og Powell sa til Trump at beslutningene vil baseres på informasjon om økonomien, melder banken i en uttalelse. Videre heter det at det var Trump som inviterte til det uvanlige møtet.

Trump har gjentatte ganger, både i denne og sin forrige periode som president, lagt press på Powell for å kutte styringsrenta. Han har også kritisert ham og sagt at han burde byttes ut. Han har imidlertid sagt at han ikke har noen hensikt om å sparke ham.

Presidenter i USA har tradisjonelt avstått fra å kommentere avgjørelsene til sentralbanken, som skal operere uavhengig.