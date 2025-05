Proeuropeisk kandidat møter Trump-inspirert nasjonalist

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På den ene siden står Warszawa-ordfører Rafal Trzaskowski fra regjeringspartiet Borgerplattformen (KO). På den andre står uavhengige Karol Nawrocki, som er støttet av opposisjonspartiet Lov og rettferdighet (PiS), som hadde regjeringsmakt fra 2015 til 2023.

På målingene ligger Trzaskowski knepent i front. Han er utdannet ved Oxford-universitetet og fronter en liberal politikk med fokus på kvinners rettigheter og sterke bånd til EU og Nato. Tidligere har han vært folkevalgt i EU-parlamentet, digitaliseringsminister og statssekretær i Polens utenriksdepartement.

Han stilte også til valg i 2020, men tapte da knepent for president Andrzej Duda.

Jevnt

Nawrocki er utdannet historiker og har fått støtteerklæringer fra Trump-administrasjonen. Han har posisjonert seg som en nykommer uten politisk bagasje. Han ønsker å ta Polen i en Trump-inspirert retning og vil knytte seg nærmere USA, ikke EU.

Han er motstander av både abort og likekjønnet ekteskap.

Saken fortsetter under faktaboksen

---

Karol Nawrocki

Født 3. mars 1983.

Utdannet historiker og leder for Polens institutt for nasjonalt minnearbeid. Tidligere direktør ved andre verdenskrig-museet i Gdansk.

Stiller som uavhengig kandidat i presidentvalget, men har fått støtte fra nasjonalkonservative Lov og rettferdighet (PiS).

Ønsker skattekutt, ta Polen ut av EUs migrasjonspakt og EUs grønne giv og er kritisk til å styrke skeives rettigheter. Er tilhenger av å sette av 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til forsvar.

Tilhenger av USAs president Donald Trump og ønsker et tettere bånd til USA. Møtte Trump i Det hvite hus før første valgrunde.

Vil ha fortsatt støtte til Ukraina, men ønsker ikke ukrainsk Nato-medlemskap.

Kilde: Reuters

---

Trzaskowski vil samarbeide med statsminister Donald Tusks regjering og bidra til å fjerne endringer som PiS-regjeringen innførte i det polske rettsvesenet. Kritikere i EU og Polen mener de har bidratt til å undergrave rettsstaten.

Rafal Trzaskowski (t.v.) tilhører samme parti som statsminister Donald Tusk (t.h.). Her går de to i en marsj uka før valget. (Czarek Sokolowski/AP)

Trzaskowski vant første valgrunde knepent, med 31,4 prosent av stemmene mot Nawrockis 29,6 prosent. To ytre høyre-kandidater fikk til sammen drøyt 21 prosent – den høyeste andelen noensinne.

Blokkerer reformer

PiS' valgnederlag i 2023 kom etter skarp kritikk av utviklingen for kvinners og minoriteters rettigheter i Polen under regjeringen.

Avtroppende president Duda, som er alliert med PiS, har siden Tusk-regjeringen tiltrådte brukt vetoretten til å blokkere flere av Tusks reformer. Nawrocki har lovet å gjøre det samme og beskriver valget som en folkeavstemning om regjeringen.

Den 25 år gamle lærerstudenten Julia Szwoch sier hun vil stemme på Trzaskowski.

– Jeg vil leve i et Polen som er inkluderende og tar hensyn til behovene til alle slags folk, sier hun til Reuters.

Saken fortsetter under faktaboksen

---

Rafal Trzaskowski

Født 17. januar 1972.

Ordfører i Polens hovedstad Warszawa, representerer regjeringspartiet Borgerplattformen.

Medlem av EU-parlamentet fra 2009 til 2013, digitaliseringsminister fra 2013 til 2014 og statssekretær i det polske utenriksdepartementet fra 2014 til 2015.

Vil bruke 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvaret, liberalisere Polens abortlover, styrke skeives rettigheter, utvikle landets våpen- og teknologiindustri og styrke båndet til EU.

Tilhenger av fortsatt støtte til Ukraina og også ukrainsk Nato-medlemskap.

Kilde: Reuters

---





21 år gamle Michal Diug, som studerer elektroteknikk, sier han trolig vil stemme på Nawrocki for å forhindre at regjeringen får «maktmonopol».

Abortstrid

– Om min motstander Karol Nawrocki vinner, vil det kun bli kaos, sa Trzaskowski på et folkemøte forrige helg. 53-åringen har i opptakten til valget forsøkt å tekkes både tilhengere av ytre høyre-partiet Konføderasjonen for frihet og uavhengighet og progressive velgere som er skuffet over Tusks regjering.

Han har sagt at han er imot å ta imot flere flyktninger, etter at Polen har tatt inn mer enn million ukrainere som har flyktet fra krigen.

Han er imidlertid innstilt på å liberalisere landets abortlover, noe som er møtt med motstand i det strengt katolske Polen, der abort i dag nærmest er totalforbudt.

Nawrocki sier han ikke vil godta noen abortliberalisering, ei heller for tilfeller der det er fosterskader.

Konservativ stemme

Etter flere år med feil, blant dem energiavhengigheten av Russland og EUs energipakt, trenger Europa «en sterk, konservativ stemme, også fra Polen», mener Nawrocki.

– Jeg vil sørge for at Polen blir EUs leder i det transatlantiske forholdet. Vi har de beste kortene på hånden for dette, sa han på en konservativ politisk konferanse denne uka.

Valgkampen hans har vært karakterisert av nasjonalistisk retorikk og et fokus på tradisjonelle verdier. I tillegg til abortmotstanden vil Nawrockiu holde landets kullgruver åpne fram til landet utvikler kjernekraft, og han er motstander av EUs innvandringspolitikk.

Han sier han er for å opprettholde Polens støtte til Ukrainas forsvarskrig, men at han ikke vil godkjenne noen ukrainsk søknad om Nato-medlemskap. Trzaskowski mener at Polens sikkerhet avhenger av at Ukraina blir med i Nato.

Politikermisnøye

Tiltakende misnøye med politikerne har preget opptakten til valget. Ytre høyre-partier har gjort det sterkere enn noen gang, og analytikere venter at disse velgerne primært vil stemme på Nawrocki.

– Vi kan allerede se i dette valget at misnøye med det etablerte drives av en oppfatning om at politikerne igjen ikke har klart å levere, sier analytiker Filip Paxderski i Stefan Báthory-stiftelsen.

Han sier at spenningen mellom Borgerplattformen og regjeringspartnerne kan intensiveres og gjøre at et nyvalg blir uunngåelig om ikke Tusk får fulgt opp sine løfter etter valget.