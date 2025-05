Nå slippes Teslas robottaxier ut på veien

Tesla-sjef Elon Musk har lenge lovet at selskapets selvkjørende taxier en dag skal rulle på amerikanske veier, og nå ligger det altså an til å bli en realitet.

Ifølge Bloombergs kilde er planen å starte taxitjenesten 12. juni, men det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til datoen. Musk selv sa for en uke siden at det skulle skje innen utgangen av juni.

Samtidig røpet Musk at det er Austin, delstatshovedstaden i Texas, som får det første ti robottaxiene fra Tesla. Hvis lanseringen går som planlagt, er det målet å få flere tusen av de selvkjørende taxiene ut på veien i løpet av kort tid, og storbyer som Los Angeles og San Francisco står på Teslas ønskeliste.

Det er gått ni år siden Musk første gang lovet investorene at Tesla var nær ved å kunne lansere en selvkjørende bil. I 2019 sa han på et stort investorarrangement at han var veldig sikker på at det ville være over 1 million selvkjørende Teslaer på veien innen 2020 var omme.

Google lanserte sin selvkjørende taxitjeneste Waymo i 2020, og er etablert i blant annet Los Angeles, San Francisco, Miami og Austin.