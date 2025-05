Mann siktet etter massepåkjørselen i Liverpool

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Doyle er blant annet siktet for farlig kjøring og grov kroppsskade. Politiet opplyser at saken fortsatt etterforskes, og at Doyle skal møte i retten fredag, melder BBC.

79 personer ble skadet i massepåkjørselen, og sju av disse lå torsdag stadig på sykehus. Onsdag ble tilstanden oppgitt å være kritisk for fire av dem.

Doyle kjørte mandag en varebil inn i folkemengden som feiret fotballklubben Liverpools seier i Premier League. Ifølge BBC er han trebarnsfar og en lokal forretningsmann.

Han har ifølge kanalen blitt avhørt i mer enn 70 timer siden mandag kveld.

Politiet sier de ikke etterforsker saken som terror, og at det fremstår som en enkeltstående hendelse.

