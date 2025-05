Erdogan ber Russland og Ukraina om å ikke lukke døren for samtaler

– Vi er i kontakt med Russland og Ukraina. Vi ber dem om å ikke lukke døren så lenge den er åpen, sier Erdogan i en uttalelse fra det tyrkiske presidentkontoret.

Russland sa onsdag at de vil ha nye samtaler med Ukraina i Istanbul mandag for å legge fram sin plan for en fredsavtale. Ukraina svarte at de vil ha et utkast i forkant for at møtet skal kunne lede til resultater.

Torsdag sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov at Russland ikke har fått noe svar fra Ukraina på om de dukker opp til samtalene mandag. Han kalte også Ukraina sitt utkast-krav for ukonstruktivt.

De to landene hadde sin første direkte samtale om en mulig avslutning på krigen tidligere i mai, også da i Istanbul, uten noe annet resultat enn at de ble enige om en fangeutveksling.

