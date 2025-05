Zelenskyj til Tyskland i dag – skal møte Merz

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fokuset for besøket blir den tyske støtten til Ukraina, samt forsøket på å oppnå en våpenhvileavtale med Russland, sier en talsperson for den tyske regjeringen.

Besøket har vært ventet, men ble først bekreftet onsdag.

Besøket finner sted etter at Merz mandag kunngjorde at det ikke lenger er begrensninger for hvor langt inn i Russland Ukraina kan angripe med utenlandske våpen.

Under samtalene er det ventet at Zelenskyj og Merz skal diskutere nye EU-sanksjoner mot Russland. Etter en felles pressekonferanse med Merz skal Zelenskyj møte president Frank-Walter Steinmeier.

Berlin-besøket kommer få dager etter at Russland gjennomførte det kraftigste rakett- og droneangrep så langt i krigen.

USAs president Donald Trump har de siste dagene uttrykt økende frustrasjon overfor Russlands president Vladimir Putins krigføring og manglende vilje til å inngå en våpenhvile.