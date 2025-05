Zelenskyj: Russland forbereder stort angrep i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samtidig gjentar han ønske om å ha med USAs president Donald Trump i fredssamtalene hvis det kan forenkle prosessen.

– Hvis Putin ikke er komfortabel med et bilateralt møte, eller hvis alle vil at det er med tre partene, så har jeg ikke noe imot det. Jeg er klar for alle typer format, sa Zelenskyj tirsdag.

Trump har vært frustrert med både Russlands president Vladimir Putin og Zelenskyj for at de ikke ennå har møttes til fredssamtaler.

Russland har foreslått å holde samtalene i Belarus, noe Ukraina har sagt er uaktuelt. Zelenskyj sier at Tyrkia, Sveits og Vatikanet trolig er de mest aktuelle stedene for fredssamtaler.

Den ukrainske presidenten ba samtidig om ytterligere amerikanske sanksjoner mot Russland, blant annet innen bank- og energisektorene.

– Trump har bekreftet at han vil innføre ytterligere sanksjoner hvis ikke Russland stopper. Vi har diskutert de to hovedområdene kraft og banktjenester med ham. Kan USA ha muligheten til å innføre sanksjoner på disse områdene? Det hadde jeg satt stor pris på, sa Zelenskyj.