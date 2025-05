Syrias president sier gjenoppbyggingen bare så vidt har begynt

Sharaa ba om samhold da han talte i Aleppo, den første store byen som falt i den islamistledede offensiven som førte til at Syrias mangeårige president Bashar al-Assad ble styrtet i desember.

Før talen til opprørslederen – som nå leder et overgangsstyre i landet – viste skjermer bilder av krigere som falt i kampene om Aleppo.

– Til det storslagne syriske folket: Kampen for gjenoppbygging er bare så vidt i gang. La oss stå sammen og søke Guds hjelp for å skape en lysende framtid for et ærverdig land og et folk som fortjener det, sa Sharaa.

Over en halv million ble drept i løpet av den 14 år lange borgerkrigen, og millioner ble drevet på flukt. Landet har et skrikende behov for gjenreising etter krigens enorme ødeleggelser.