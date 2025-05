Sverige skal bekjempe velferdssvindel ved å granske gjengkriminelle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag får politiet og en rekke andre myndigheter instruks om å intensivere arbeidet for å motvirke organisert kriminalitet i velferdssystemet.

I et innlegg i Dagens Nyheter skriver sju ministre, inkludert justisminister Gunnar Strömmer, at de ulike myndighetene til sammen skal «rense bort» de kriminelle fra velferden.

Utgangspunktet skal være at politiet mener at rundt 14.000 personer kan anses for å være aktive i kriminelle nettverk, mens ytterligere 48.000 har koblinger til disse nettverkene.

Vedtak og utbetalinger som gjelder disse personene, skal kontrolleres og prøves på nytt. Tillatelser skal trekkes tilbake, feilaktige utbetalinger stanses og virksomheter som drives av useriøse aktører, skal stenges, ifølge regjeringen.

– Dette er et veldig operativt grep som handler om å granske personer på individnivå og dermed identifisere de kreftene som er inne og profitterer på velferdssystemene våre, sier Strömmer.

Politiets oversikter kan inneholde folk som ikke er dømt for noe kriminelt, men Strömmer mener det kan bli for snevert å bare kontrollere dem som er straffedømt.

– Vi kan gå ut fra at de aller fleste som drivere omfattende trygdesvindel ikke er dømt tidligere, i hvert fall ikke for lignende lovbrudd, sier justisministeren. Han bedyrer samtidig at