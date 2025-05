Musiker og produsent Rick Derringer er død

Derringer var bare 17 år gammel da han og bandet The McCoys spilte inn hitlåten «Hang On Sloopy». Deretter fulgte en musikkariere gjennom flere tiår, inkludert suksess som soloartist med «Rock and Roll, Hoochie Koo» og en Grammy-pris som produsent for Weird Al Yankovics debutalbum.

I tillegg bidro han som studiomusiker for blant annet Steely Dan og sto for gitarsoloen på Bonnie Tylers «Total Eclipse of the Heart». Han var også produsent for flere artister, inkludert Cyndi Lauper.

Derringer døde mandag i Ormond Beach i Florida, skriver representanten hans, Tony Wilson, på Facebook. Dødsårsaken blir ikke omtalt.

– Hans ettermæle er mer enn musikken. Han underholdt fansen med velkjent energi og talent. Hans bortgang etterlater et tomrom i musikkverdenen, og han vil bli dypt savnet av fans, kolleger og kjære, skriver Wilson.