FN: Nesten 50 palestinere såret i skyting ved ny nødhjelpssentral i Gaza

– 47 personer ble såret som følge av skyting, sier Ajith Sunghay, leder for FNs menneskerettighetskontor for de palestinske områdene.

Han sier videre at det ser ut til at israelske skudd forårsaket de fleste skadene. Sunghay viser til kilder fra FNs samarbeidspartnere på bakken i Gaza.

FN viste ikke til nøyaktig hvor palestinerne ble såret.

Ny nødhjelpssentral

En AP-journalist som sto et stykke unna kaosscenene tirsdag, hørte skyting, som den israelske hæren (IDF) uttalte at var varselskudd.

Den nye nødhjelpssentralen utenfor Rafah i Sør-Gaza driftes av den omstridte stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation (GHF), som støttes av Israel og USA.

Verken FN eller andre hjelpeorganisasjoner vil samarbeide med stiftelsen og viser til at det nye systemet ikke vil dekke behovene til Gazas over 2 millioner innbyggere.

Palestinere er desperate etter mat etter nesten tre måneder med israelsk blokade, som har ført befolkningen på randen av hungersnød.

– Sløsing

Sjef for FNs organisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa), Philippe Lazzarini, mener GHFs nødhjelpsmodell i Gaza kaster bort ressursene som allerede fins.

– Jeg mener det er en sløsing med ressurser og en distraksjon fra grusomhetene. Vi har allerede et nødhjelpssystem som er egnet, sier han.

– I mellomtiden tikker klokken mot hungersnød.

Israel sier at de bidro til stiftelsen av GHF for å hindre at Hamas tar nødhjelpsforsyningene, men de har ikke lagt fram bevis for at dette systematisk skjer, og FN-organisasjonene som jobber i Gaza sier de har rutiner på plass for å hindre det.

GHF sier de har etablert fire nødhjelpssentraler, hvorav to er i drift. De er bevoktet av private sikkerhetsstyrker og har nettinggjerder som leder palestinere inn i det som ligner militærbaser omgitt av store sandvoller.

GHF selv sier at de ikke skjøt mot folkemengden, men at de «trakk seg tilbake» før nødhjelpsutleveringen ble gjenopptatt.