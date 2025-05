Elon Musk ut mot Trumps skattepakke: – Jeg er skuffet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er skuffet over å se et budsjett med enorm pengebruk, noe som igjen øker underskuddet. Det undergraver jobben Doge gjør, uttaler Musk i et intervju med CBS News som sendes søndag.

Kanalen la ut deler av intervjuet sent tirsdag kveld amerikansk tid.

President Trumps forslag inneholder blant annet en forlengelse av skattekutt fra 2017 og nye midlertidige kutt, samt skattefritak for tips og renter på billån. I tillegg er det snakk om å bruke mer penger på grensesikkerhet og forsvar.

Det har vært anslått at pakken, som har fått navnet «den store, flotte pakken» (big, beautiful bill) kommer til å øke den føderale gjelden med rundt 3300 milliarder dollar over ti år.

Musks såkalte effektiviseringskotnor Doge har fått i oppdrag av Trump å gjennomføre massive kutt i statsapparatet og tildelinger.

Kredittvurderingsbyrået Moody's har nedgradert USAs kredittvurdering på grunn av vedvarende gjeldsøkning.

Selv om skattepakken ble vedtatt i Representantenes hus, må den også vedtas av Senatet. Avstemningen skjer trolig i juni, men om pakken går gjennom, gjenstår å se. Flere Republikanere har nemlig hatt innsigelser mot økt pengebruk.

