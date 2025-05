Tusenvis av palestinere strømmer til ny nødhjelpssentral i Sør-Gaza – Israel skal ha åpnet ild

En AP-journalist melder om skyting fra israelske stridsvogner samtidig med at enorme folkemengder forsøker å ta seg fram til den nyåpnede distribusjonssentralen i Sør-Gaza. Senere vendte mange tomhendte hjem fra distribusjonssentralen.

Det er foreløpig ingen opplysninger om hvorvidt noen er truffet av skuddene, men den israelske hæren sier deres soldater avfyrte varselskudd utenfor en nødhjelpssentral. Militæret angrep ikke sentralen fra lufta, heter det fra IDF.

Også nyhetsbyrået AFPs journalist melder at tusenvis har strømmet mot den nyåpnede nødhjelpssentralen.

Nødhjelpen deles ut av den omstridte stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation, som støttes av Israel og USA. Verken FN eller andre hjelpeorganisasjoner vil samarbeide med stiftelsen.

Stiftelsen opplyste tirsdag ettermiddag at de hadde delt ut 8000 matbokser med totalt 462.000 måltider etter en nesten tre måneder lang israelsk blokade av Gaza.

– Tragisk og smertefull

GHF opplyser i en uttalelse tirsdag kveld at «mengden mennesker ved SDS (distribusjonssenteret) var så stor at GHF-teamet endte med å la et lite antall Gaza-innbyggere ta imot hjelp på trygt vis og forlate stedet». De påstår videre at normal drift er gjenopptatt, og at Hamas-styrte blokader var ansvarlige for noen av forsinkelsene.

I en uttalelse fra Hamas-regjeringens mediekontor heter det at «tusenvis av sultne mennesker strømmet mot disse områdene i en tragisk og smertefull scene».

GHF drives av en gruppe amerikanske leiesoldater, også kjent som sikkerhetskontraktører, samt eksmilitære og hjelpearbeidere.

Behovene på Gazastripen er enorme, og 2 millioner palestinere trues av en sultkatastrofe. Stiftelsen GHF har som mål å nå fram med leveranser til 1 million palestinere innen uka er omme, ifølge en uttalelse.

Forhåndsgodkjenning

Men FN og de øvrige hjelpeorganisasjonene som forsynte Gaza med hjelp før Israels totale blokade i mars, mener GHFs plan bryter med humanitære prinsipper og innebærer en militarisering og politisering av nødhjelp.

For å få hjelp, må palestinerne godkjennes, tilsynelatende ved ansiktsgjenkjenning, og de må møte opp i et av områdene i sør som den israelske regjeringen har uttalt at de vil drive Gazas 2 millioner innbyggere inn imens de okkuperer området.

FN har advart om at GHFs plan vil føre til at flere sivile drives på flukt og fanges i kryssilden på vei til GHFs distribusjonssentre, og at veien til disse sentrene kan være en hindring for eldre og syke.

Utilstrekkelig mat

GHF har tidligere sagt at de vil levere hjelp til folk som trenger det, uten at den havner i hendene på væpnede Hamas-medlemmer eller kriminelle gjenger.

Ifølge GHF skal hvert måltid inneholde 1.750 kalorier – under Verdens helseorganisasjons anbefalte minimumsnivå på 2.100 kalorier i krisesituasjoner. En korrespondent fra Al-Jazeera sier kassene hun har sett, ikke inneholder i nærheten av nok mat til å forsyne en familie over tid.

– Det er helt klart ikke nok, og det er i alle fall ikke tilstrekkelig med tanke på ydmykelsen palestinere går gjennom for å motta disse matpakkene. Vi snakker om tre måneder uten kylling, kjøtt eller næringsrik mat, sier Hind Khoudary.

– Det er skrivebordshumanitet på sitt verste, sier tidligere Unrwa-talsperson Chris Guinness til kanalen.

Norsk kritikk

Norge tar sterkt avstand fra den nye nødhjelpsinnsatsen.

– Det som nå skjer i Gaza, er at man ønsker å koble nødhjelpen direkte til de strategiske målene Israel har i Gaza, som å lokke sultne mennesker til å flytte til eller møte opp på bestemte steder, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB på telefon fra Jerusalem.

– Det er altså en veldig utidig sammenblanding av humanitær innsats og krig. Det tar vi sterk avstand fra, sier utenriksministeren.

