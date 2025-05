Trump vil bryte alle bånd mellom føderale myndigheter og Harvard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere medier, deriblant New York Times og nyhetsbyrået Reuters, har sett selve brevet, andre har fått bekreftet det fra kilder i Trump-administrasjonen.

Fra før har USAs president Donald Trump fryst kontrakter og støtte verdt flere milliarder dollar til universitetet. De kontraktene som gjenstår, regnes for å være verdt rundt 100 millioner dollar til sammenligning.

I tillegg har Trump-administrasjonen varslet at de vil nekte Harvard muligheten til å ta opp utenlandske studenter.

Donald Trump har uttalt at han vil kvitte seg med det han påstår er antisemittisme og ideologisk skjevhet ved utdanningsinstitusjonene. Under en gjennomgang av den statlige støtten på 9 milliarder dollar til universitetet, har Trump blant annet krevd at Harvard må fjerne alle mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer.

Han har også krevd at universitetet gransker hva slags politiske meninger studenter og ansatte har, og forbyr studenter som regnes for å være «fiendtlig innstilt til amerikanske verdier».

Harvard har på sin side vist til at Trump går imot universitetets grunnlovsfestede rettigheter, og fått noe gehør i rettsvesenet. Blant annet er forbudet mot utenlandske studenter tilsidesatt av en føderal dommer.