To tidligere fungerende presidenter i Sør-Korea får ikke forlate landet

Tidligere statsminister Han Duck-soo og tidligere finansminister Choi Sang-mok har fått utreiseforbud ettersom de etterforskes som mistenkte i en opprørssak, skriver Yonhap tirsdag.

Ifølge nyhetsbyrået trådte reiseforbudet i kraft i midten av mai.

Yoon ble stilt for riksrett og avsatt som president i april etter at han i desember forsøkte å innføre unntakstilstand i landet. Han er for tiden tiltalt for opprør på grunn av dette.

Landet har siden vært styrt av en midlertidig regjering. Han, som nå har utreiseforbud, fungerte som president fram til 1. mai, da han valgte å gå av. Det samme gjorde landets finansminister Choi, som det nå er innledet riksrettsprosess mot.

3. juni er det valg i Sør-Korea, og landets utdanningsminister, den 64 år gamle økonomiprofessoren Lee Ju-ho, er fungerende president fram til da.