Pengene renner inn til Trump: – Det er grotesk

Trump-familien og deres forretningspartnere har samlet inn 320 millioner dollar i honorarer fra en ny kryptovaluta, har meglet eiendomshandler i utlandet verdt milliarder av dollar og åpner nå en eksklusiv klubb i Washington D.C. kalt «Executive Branch», der medlemskapet koster 500.000 dollar per person, skriver New York Times.

– Jeg har fulgt med på og skrevet om korrupsjon i 50 år, og jeg er fortsatt svimmel, sier Michael Johnston, til den amerikanske storavisen.

Johnston er professor emeritus ved amerikanske Colgate University og forfatter av en rekke bøker om korrupsjon i USA.

USA-ekspert: – Kleptokrati

Forrige uke fikk Donald Trump et luksusfly av Qatar. Gaven var verdt rundt 200 millioner dollar, tilsvarende over to milliarder kroner. Penger som Trumps familie nå får inn fra Midtøsten, går rett inn på deres private kontoer gjennom ulike virksomheter, dokumenterer New York Times.

– Han går nok teknisk klar av lovverket, siden presidentene er i en særstilling. Men i enhver hverdagslig og moralsk betydning av begrepet korrupsjon, så blir dette korrupt i og med at presidenten profitterer på å selge politiske goder, som tilgang til ham selv. Til og med Tucker Carlson kaller det tilsynelatende korrupt, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Mjelde, som jobber som professor ved Høgskulen på Vestlandet, mener et annet ord enn «korrupsjon» er enda mer beskrivende.

– Jeg synes et bedre ord er kleptokrati. Trump-administrasjonen er sannsynligvis den mest kleptokratiske i amerikansk historie. Han gjør presidentembetet til den politiske greinen av The Trump Organization.

Kleptokrati defineres som et autoritært statlig styresett hvor makthaverne forsyner seg av midler fra statskassen og fra samfunnets fellesgoder.

– Dette er et godt eksempel på Trumps livsfilosofi. De sterke tar seg til rette. Man er bare dum hvis man ikke gjør det. Derfor kalte han også i 2022 Vladimir Putins angrep på Ukraina briljant, sier Mjelde.

Professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde Trump-administrasjonen er sannsynligvis den mest kleptokratiske i amerikansk historie, ifølge USA-ekspert Hilmar Mjelde. (Mauricio Esteban Pavez Ramirez - Høgskulen på Vestlandet / handout/NTB)

Bekymrede amerikanere

En meningsmåling fra Harvard/CAPS Harris som ble offentliggjort forrige uke, viste at 62 prosent av amerikanerne mente at gaven fra Qatar «reiser etiske bekymringer om korrupsjon».

Forbes anslo i mars at Trumps formue var på 5,1 milliarder dollar. Det er 1,2 milliarder mer enn året før, og det høyeste den noensinne har vært i magasinets rangeringer.

New York Times har skrevet om hvordan Trump arrangerte en eksklusiv middag på klubben sin i Virginia for 220 investorer i kryptovalutaen $TRUMP, som han lanserte bare dager før han kom til makten som president i januar. Tilgangen ble, ifølge avisen, åpent solgt basert på hvor mye penger de bidro med til en virksomhet som personlig gagner Trump.

Hilmar Mjelde er forferdet over Trumps bruk av kryptovalutaen.

– Det er grotesk. Det som er litt forskjellig fra Trumps første periode, er at nå bryr han seg simpelthen ikke. Han føler seg urørbar fordi han har beskyttet seg selv ved å fjerne de mulige sanksjonsmekanismene, inkludert interne tilsynsorgan, sier han til Dagsavisen.

Lahlum: – Dårlig dømmekraft

USA-ekspert, forfatter og historiker Hans Olav Lahlum har dette å si om gavene til Trump:

– Det tyder på veldig dårlig dømmekraft. Er det korrupsjon, skjer det på en veldig åpenlys måte. Det kan nok være andre ting som er av en skumlere art, men som vi ikke har hørt om ennå.

– Flysaken var en oppsiktsvekkende illustrasjon av hvordan det amerikanske systemet fungerer. Trump har først og fremst perspektivet til en forretningsmann på dette, og klarte ikke å stå imot å få et så fint fly, sier Lahlum til Dagsavisen.

USA-eksperten mener Trump akselererer en utvikling knyttet til stadig større pengegaver og donasjoner til politikere. Han påpeker at denne utviklingen var godt i gang lenge før Trump kom til makten og at beskyldninger om korrupsjon fra begge sider i amerikansk politikk har blitt vanligere. Samtidig understreker han at utviklingen med Trump når et «nytt, dramatisk høydepunkt».

Hans Olav Lahlum – Er det korrupsjon, skjer det på en veldig åpenlys måte, mener Hans Olav Lahlum om flygaven fra Qatar til Trump. (Emilie Holtet/NTB/NTB)

Harris mottok penger fra Trump

Selv om Trump tar pengegavene til et nytt nivå, er det ikke noe nytt med pengegaver, valgkampbidrag, sponsorstøtte og beskyldninger om korrupsjon i amerikansk politikk.

– Da Kamala Harris var justisminister i California, ble hun beskyldt for å ha tatt imot penger fra Trump, og for å ha lagt bort en sak mot Trump University på grunn av dette, sier Lahlum.

Kamala Harris mottok til sammen 6.000 dollar i sin kampanje for gjenvalg som Californias justisminister fra Trump. 5.000 i 2011 og 1.000 i 2013. Donald Trumps datter Ivanka Trump ga Harris 2.000 dollar til samme formål.

Det er ikke bevist noen sammenheng mellom disse bidragene og at Harris ikke opprettet sak mot Trump University, som var beskyldt for å lokke til seg studenter som måtte betale store summer på falskt grunnlag.

På tidspunktet da Trump ga donasjonene til Harris, var Trump University allerede stengt og sto overfor et gruppesøksmål fra tidligere studenter i California, samt en etterforskning fra delstatsadvokaten i New York, ifølge Washington Post.

