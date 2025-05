Kong Charles sier Canada står foran «enestående utfordringer»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi må se realitetene: Siden 2. verdenskrig har aldri vår verden vært like farlig og ustabil som nå. Canada står foran utfordringer som er enestående i vår levetid, sa Charles på fransk, det ene av Canadas to offisielle språk.

Han la til rosende ord til sitt nest største kongedømme.

– Jeg har alltid sterkt beundret Canadas unike identitet, som anerkjennes verden over for mot og offervilje i forsvaret av sine nasjonale verdier, og for canadiernes mangfold og vennlighet.

Inviterte kongen

Etter at den amerikanske presidenten en rekke ganger har snakket om å gjøre Canada til USAs 51. stat, bestemte statsminister Mark Carney seg for å invitere britiske Charles til å holde trontalen i parlamentet.

Den britiske monarken er nemlig også statsoverhode i Canada og en håndfull andre land som tidligere har vært britiske besittelser.

– Denne historiske æren har en tyngde tilpasset vår tid. Den vitner om våre varige tradisjoner og vennskap, monarkiets vitalitet og vår identitet og om de historiske båndene som styrkes i kriser, sier Carney i en tidligere uttalelse.

Sjeldent besøk

– Canadas styrke ligger i å bygge en sterk fremtid samtidig som vi omfavner våre røtter britiske, franske og urfolkets – folkefellesskapet som er vårt grunnfjell, sier statsministeren, som tidligere har ledet den britiske sentralbanken Bank of England.

Det er sjelden monarken er til stede for å holde den canadiske trontalen, som vanligvis holdes av hans representant generalguvernøren. Charles' mor og forgjenger, dronning Elizabeth, holdt talene to ganger, sist i 1977.

Mens USA løsrev seg fra britene gjennom sin frigjøringskrig på slutten av 1700-tallet, forble Canada en koloni fram til 1867 og har altså beholdt det konstitusjonelle monarkiet også etter at landet ble selvstendig.

Carney sier kongens besøk understreker Canadas suverenitet.

