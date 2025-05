Eide møtte Israels utenriksminister: – Villig til å høre hans perspektiv

– Jeg er veldig villig til å høre hans perspektiv og hvordan de forklarer det som skjer, og også formidle det Norge mener, sa Eide på telefon til NTB før møtet.

Møtet skjedde i forbindelse med et ministermøte i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som Norge er medlem av.

Saar er vert for møtet, der også flere israelske statsråder deltok. Senere skulle partene også møtes til middag. Kanskje kommer til og med statsminister Benjamin Netanyahu.

– Det var litt uklart for meg om Netanyahu kommer. Men det kommer også flere statsråder og andre politikere, selv fra opposisjonen.

Første besøk siden 7. oktober 2023

Eides besøk er det første norske politiske besøket til Israel siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Israelske myndigheter har to ganger tidligere nektet å møte Eide.

I Israel har han nemlig en rekke ganger mottatt kritikk for sitt standpunkt om Gaza-krigen, der over 50.000 palestinere er drept, og han har blitt stemplet som en antisemitt og Hamas-venn.

Eide understreker at han og Norge er sterkt imot jødehat, som han kaller en styggedom. Han oppfordrer imidlertid Israels regjering til å ikke blande legitim kritikk med antisemittisme.

– Det er viktig at den israelske regjeringen slutter å svare med antisemittisme hver gang noen kritiserer regjeringens handlinger, sier han.

– Om europeiske land kritiserer Israel for å ikke slippe til matvarehjelp til Gaza-beboere som er i ferd med å dø av sult, så er ikke det et uttrykk for antisemittisme, det er et uttrykk for humanitet.

Eide mener samtidig at urimelig bruk av antisemittisme-anklager kan være med på å undergrave den ordentlige kampen mot antisemittisme.

Styrket kritikk

Den siste tiden har kritikken mot Israel styrket seg.

Spesielt oppsiktsvekkende har det vært at Tyskland, som lenge har vært blant de mest Israel-vennlige og tolerante landene i Europa, nå har skjerpet retorikken.

– Ærlig talt, så forstår jeg ikke lenger hva det israelske militæret nå gjør på Gazastripen, med hvilket mål, sa forbundskansler Merz til den tyske kringkasteren WDR mandag.

Eide trekker også fram en uttalelse fra en rekke land, inkludert Norge, som krevde åpning av grenseovergangene for nødhjelp, samt at Canada, Frankrike og Storbritannia har truet med sanksjoner.

– Nå tror jeg vi er der at mange som har holdt igjen og vært forsiktige, har begynt å si det man egentlig mener, sier Eide.

– Dette er tegn på at noe endrer seg, og jeg håper at Israels regjering tar det på alvor.

