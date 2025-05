Eide i Israel for første gang siden krigsutbruddet: – Norge er en venn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Besøket er det første av politisk slag fra Norge siden Hamas-angrepet 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen. Tidligere har utenriksministeren blitt avvist når han har bedt om møter med den israelske regjeringen.

– Det blir ingen stans på krigen i Gaza, nok humanitær nødhjelp eller en bærekraftig tostatsløsning uten Israel. Jeg er opptatt av å snakke med alle som kan gjøre noe for å komme ut av dagens svært kritiske situasjon, og derfor er jeg i Israel, sier Eide (Ap) i en pressemelding.

I Israel skal han delta på et ministermøte om antisemittisme arrangert av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) i Jerusalem.

– Antisemittisme er totalt uakseptabelt. At norske jøder føler på uro og utrygghet, skal vi aldri akseptere. Derfor deltar jeg på dette møtet, sier Eide.

– 19 grusomme måneder

I forkant av konferansen snakket utenriksministeren med styrelederen for Det mosaiske trossamfunn i Norge, Marius Gaarder.

– Jeg tar med meg budskapene og erfaringene fra norske jøder inn til dette møtet.

Eide sier at han under besøket vil understreke Norges ønske om å få slutt på krigshandlingene, samt arbeidet med å få til en tostatsløsning for Israel og Palestina.

– Det har vært 19 grusomme måneder for befolkningen i Gaza og gislene. Å hindre nødhjelp å komme inn til palestinere er totalt uakseptabelt. Norge har vært blant de tydeligste landene i å fordømme den ulovlige krigføringen i Gaza, sier han.

– Samtidig er vi en aktiv forsvarer av den israelske staten – som jødenes trygge hjemland – og tostatsløsningen. Det ligger i tostatsløsningen at det skal være to stater.

– Ikke i noens interesse

Eide understreker viktigheten av å skille mellom antisemittisme og legitim kritikk av statsminister Benjamin Netanyahu og den israelske regjeringens brudd på folkeretten.

– Lidelsene i Gaza er enorme, og situasjonen er også kritisk på Vestbredden. Israels handlinger bryter med grunnleggende internasjonale regler og gjør det umulig å oppnå en slutt på krigen og en løsning på konflikten. Det gjelder både krigføringen i Gaza og okkupasjonen på Vestbredden. Det er ikke i noens interesse, sier Eide.

Han sier at selv om forholdet til Netanyahu-regjeringen er anstrengt, er det viktig at Norge og andre land som jobber for en løsning på konflikten, opprettholder kontakt og dialog med Israel.

– Norge er en venn av staten Israel. Jeg er overbevist om at en slutt på krigen i Gaza og tostatsløsning også er i Israels interesse, legger han til.

Besøket er en del av en rundreise i regionen. Søndag deltok Eide på et ministermøte i Madrid om en mulig tostatsløsning. Mandag hadde han samtaler med sin jordanske kollega Ayman Safadi, og tidligere tirsdag besøkte Eide palestinske flyktninger i Jordan.