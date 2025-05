Utskjelt nødhjelpsoperasjon på trappene i Gaza – uten FN-støtte

Selv Gaza Humanitarian Foundations egen leder trakk seg søndag, med henvisning til at nødhjelpsplanen strider mot humanitære prinsipper.

Stiftelsen GHF har som mål å nå fram med leveranser til en million palestinere innen uka er omme, ifølge en uttalelse. Men GHF og den israelsk-amerikanske nødhjelpsplanen er møtt med massiv kritikk fra blant annet FN.

Også hjelpeorganisasjonene som forsynte Gaza med hjelp før Israels totale blokade i mars, har satt ned foten. Blant dem er Redd Barna.

– Vi vil ikke samarbeide med noe system for levering av nødhjelp i Gaza som ikke opprettholder humanitære prinsipper, sier utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna mandag, samme dag som GHF har opplyst at de skal starte med direkte nødhjelpsleveranser.

Sultkatastrofe

Behovene på Gazastripen er enorme, og 2 millioner palestinere trues av en sultkatastrofe.

– Etter 11 uker med total beleiring av Gaza, som hindrer all innførsel av forsyninger, står tusenvis av barns liv på spill, sier Ingdal.

GHFs nødhjelpsoperasjon skal etter planen foregå fra fire store distribusjonssentraler sør i Gaza. Samtidig trapper Israel opp sine angrep, som presser befolkningen inn i et stadig mindre område i sør.

Bare familier som er godkjent på forhånd, skal få hjelp, muligens gjennom ansiktsgjenkjenning, ifølge hjelpearbeidere som er orientert om planene.

Kritikerne mener det innebærer en militarisering og politisering av nødhjelp, der væpnede vakter skal brukes til å sile hvem som får hjelp.

– Vi står klare til å bidra med mat, vann og medisiner. Men vi gjør det bare gjennom systemer som er uavhengige, nøytrale og rettferdige. Vi vil ikke ta del i et system som bruker nødhjelp som forhandlingskort, tvinger barn inn i farlige soner eller bryter med internasjonal humanitærrett, sier Ingdal i en kommentar til NTB.

Skepsis

FN frykter at GHFs plan vil føre til at flere sivile drives på flukt og fanges i kryssilden på vei til GHFs distribusjonssentre, og at veien til disse sentrene kan være en hindring for eldre og syke.

– Flyktninghjelpen har fra første stund avvist å arbeide med eller gjennom en stiftelse som blant annet består av tidligere soldater og CIA-agenter og som arbeider nær den israelske militære okkupasjonsmakten, skriver Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland i en kommentar til NTB.

Lederen trakk seg

GHF har tidligere sagt at de vil levere hjelp til folk som trenger det, uten at den havner i hendene på væpnede Hamas-medlemmer eller kriminelle gjenger.

Den amerikanske ekssoldaten Jake Wood tok på seg ledervervet i GHF for to måneder siden. Han sa han følte seg forpliktet til å gjøre det han kunne for å dempe lidelsene i Gaza.

– Det er imidlertid tydelig at det ikke er mulig å gjennomføre denne planen og samtidig strengt overholde de humanitære prinsippene om medmenneskelighet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet, som jeg ikke vil gå på akkord med, uttalte Wood da han trakk seg med umiddelbar virkning

Avviste hele modellen

Mandag opplyser Egeland til NTB at Flyktninghjelpen, på vegne av internasjonale hjelpeorganisasjoner, har vært i et møte med Wood og israelske og amerikanske diplomater. Der avviste Flyktninghjelpen hele modellen.

– Det var praktisk og moralsk uakseptabelt å kanalisere all hjelp gjennom noen strengt bevoktede hjelpesentraler hvor de færreste palestinere var i stand til å komme, og hvor mange ville risikere å bli avvist, sier Egeland.

Det handler om verdens evne til å hjelpe, uavhengig av politikk og militærmakt, mener Ingdal i Redd Barna.

– Når vi tillater at hjelpearbeidere og sivile må forhandle med våpenmakt for å få tilgang til mat og medisiner, undergraver vi hele det humanitære systemet, sier hun.

