Trump enig med EU om utsatt tollfrist til 9. juli

EU-topp Ursula von der Leyen skrev søndag på X at EU trenger tiden fram til 9. juli for å komme fram til en god handelsavtale med USA. Det skjedde etter en samtale med Trump.

Den amerikanske presidenten siste utspill gikk ut på 50 prosent toll på varer fra EU allerede fra 1. juni.

– Mitt privilegium

Trump kommenterte den siste utviklingen på sin egen tjeneste Truth Social søndag, etter samtalen med von der Leyen.

– Hun ba om en utsettelse av fristen 1. juni for 50 prosent toll knyttet til handel med EU. Jeg godtok utsettelsen til 9. juli 2025. Det var mitt privilegium å gjøre dette, skriver han.

Von der Leyen betegnet samtalen med Trump som «god».

– Europa er klar til å føre samtalene framover rakst og målrettet. For å oppnå en god avtale trenger vi tiden fram til 9. juli, skrev hun.

Trump sa nei

Tidlig i april satte Trump en frist på 90 dager for handelssamtaler med EU, og 9. juli er den opprinnelige fristen. EUs handelskommissær Maros Sefcovic sa sent fredag kveld at EU-kommisjonen er klar for å få på plass en avtale. Trump har imidlertid sagt nei.

– Vi er ikke ute etter en avtale, svarte Trump samme kveld.

Da Trump foreslo 50 prosent toll på alle varer fra EU, kalte han handelsunderskuddet USA har mot EU, «totalt uakseptabelt» og anslo det til å være 250 millioner dollar i året. Ifølge amerikanske myndigheter er tallet imidlertid på rundt 235 milliarder i året.

Les også: Trumps eksrådgiver: – Han ønsker å etterligne Putin

Sendte aksjeindekser ned

Trump gjentok en påstand han har kommet med også tidligere, om at EU ble dannet for å utnytte handel fra USA. Han har senere åpnet for at han kan vurdere en pause i tollsatsene dersom europeiske selskaper flytter produksjonen sin til USA.

Forslaget om en EU-toll vekket sterke reaksjoner og sendte aksjeindeksene ned rundt om i verden.

– Dette illustrerer den usikkerheten som rår nå, og at uroen ikke er over. Og det gjør at mange setter sine planer på vent, noe som er ødeleggende for økonomisk vekst, sa næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en uttalelse til NTB.

Les også: – Trumps avtale er forferdelig. Ukraina bør likevel si ja

Les også: Russland-ekspert om Putins nye grep: – Han er livredd

Les også: Derfor er Putin og Trump populære i Russland