Sverige vil ta gjengkriminelles statsborgerskap

– Gjengkriminelle skal ikke kunne bruke svenske pass for å reise verden rundt eller bli i Sverige, sier innvandringsminister Johan Forssell.

Derfor foreslår svenskene nå å hasteutrede et slikt forslag. Planen er at det skal rette seg mot gjengkriminelle som har statsborgerskap både i Sverige og et annet land, samt at de må ha bedrevet «systemtruende kriminalitet» som «alvorlig skader statens vitale interesser». Det blir utredningsleder Anita Linders oppgave å spesifisere nærmere.

– Det er ikke bare personer høyest opp i disse strukturene som truer statens vitale interesser, sier Forssell.

Opposisjonen ved Socialdemokraterna har vært kritiske til bruken av begrepet «vitale interesser». Utredningen skal etter planen være ferdig 20. mars 2026.

Å endre statsborgerskapsloven på denne måten krever imidlertid en grunnlovsendring, og dermed må den godkjennes både av inneværende Riksdag og av Riksdagen som velges i september 2026.

