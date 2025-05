Støre irettesatte Finlands statsminister om Palestina

Gaza og Palestina sto ikke på agendaen da de nordiske statsministerne holdt sitt sommermøte i Pemar helt sør i Finland mandag. Men på pressekonferansen i etterkant bekreftet statsministrene at de fortsatt er splittet i Palestina-spørsmål.

Blant de over 140 landene som har anerkjent Palestina som stat, er alle nordiske land, unntatt Danmark og Finland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen avviste at tiden er inne for å anerkjenne Palestina, men la i likhet med Finlands statsminister vekt på at Israel må slippe nødhjelp inn til Gaza.

– Gjør ikke alt vi kan

– Sammen med EU og FN og bilateralt gjør vi alt vi kan for å finne en løsning og fred og stoppe drepingen, sa Finlands statsminister Petteri Orpo.

Deretter tok Støre ordet.

– La meg si at jeg synes ikke vi gjør alt vi kan. Det er fordi det som skjer, er fullstendig hinsides alle akseptable normer og standarder, sa Støre og påpekte at listen over brudd på internasjonale lover og prinsipper er lang.

Diskuterte ikke sanksjoner

– Dette er ikke bare en humanitært kompleks situasjon, det er en katastrofe, sa nordmannen, som fikk støtte av Islands statsminister Kristrún Frostadóttir.

Muligheten for sanksjoner eller andre tiltak mot Israel ble ikke nevnt. Men både Støre og Frostadottir viste indirekte til utviklingen internasjonalt, der Storbritannia, Frankrike og Canada i forrige uke truet med sanksjoner.

– Verdenssamfunnet har vært for trege med å handle. Tiden for å handle er inne, og vi står klar til å delta, sa Islands statsminister.

Les også: Spanias regjering krever internasjonal våpenembargo mot Israel

Les også: Nato-land truer Israel med sanksjoner – krav om at Norge gjør det samme