Østerrikes tidligere forbundskansler frikjent for falsk forklaring

Kurz ble i februar i fjor dømt til åtte måneders betinget fengsel for å ha løyet til en granskningskomité i nasjonalforsamlingen.

38-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. Han anket dommen, og nå har en østerrikske domstol gitt ham medhold og opphevet dommen.

Granskingen der retten først mente Kurz forklarte seg uriktig, fant sted i 2020 og gjaldt mistanker om korrupsjon i det konservative partiet hans ÖVP og det ytterliggående høyrepartiet FPÖ.

Bakteppet var et hemmelig videoopptak som ble gjort av FPÖs tidligere leder Heinz-Christian Strache på den spanske øya Ibiza der han snakket om hemmelige politiske donasjoner fra store østerrikske selskaper.

I en separat sak er Kurz fortsatt under etterforskning for korrupsjon.

Påtalemyndigheten mistenker at Kurz underslo offentlige midler for å finansiere meningsmålinger som var vridd for å bedre hans omdømme, og for å betale for fordelaktig mediedekning.

Kurz trakk seg fra politikken i 2021 og har siden vært involvert i flere private internasjonale foretak.