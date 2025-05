Hamas skal ha gått med på våpenhvileforslag – Israel sier nei

Forslaget Hamas går med på, innebærer ifølge kildene at ti gjenlevende israelske gisler frigis av Hamas, mot en delvis israelsk tilbaketrekning fra Gaza og løslatelse av mange palestinske fanger fra israelske fengsler. Partene skal deretter inngå en 70 dagers våpenhvile.

Målet er at i løpet av denne våpenhvilen skal det jobbes med forhandlinger for en mer permanent slutt på krigen.

Nyheten er ikke bekreftet av offisielle kilder verken på amerikansk hold eller i Hamas.

En talsperson for den israelske regjeringen sier at «ingen ansvarlig regjering» kunne gått med på forslaget, ifølge Reuters.

Vedkommende avviser videre at Hamas er interessert i et slikt forslag, og finner det utenkelig at de skulle ha gått med på et forslag som minner om Witkoff-planen.

