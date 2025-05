Sju drept i russiske angrep mot Ukraina natt til søndag

I tillegg skal fire andre personer være drept i russiske angrep Ukrainas vestlige Khmelnytskyi-region, opplyste nestlederen for den regionale militære administrasjonen søndag.

– I natt ble Khmelnytskyi-regionen rammet av fiendtlig russisk ild, noe som førte til ødeleggelse av sivil infrastruktur. Dessverre mistet fire personer livet, skrev Sergij Tjurin på meldingstjenesten Telegram. Han opplyste også at fem personer ble såret.

Samtidig melder Russland at tolv ukrainske droner er blitt skutt ned på vei mot Moskva.

– Tre personer døde i natt som følge av et fiendtlig angrep i Kyiv-regionen, sa Mykola Kalashnyk, leder for den regionale militære administrasjonen.

Angrepene, som også rammet byer som Kharkiv, Mykolajiv og Ternopil, kom etter en av de mest intense nettene med luftangrep på Kyiv hittil i krigen, da Russland fredag kveld sendte dusinvis av droner og ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden.

Vrakrester

I Kyiv ble elleve personer såret, opplyste lederen for byens militære administrasjon, Teymur Tkatsjenko. En fem etasjers boligblokk i Holosiivskyi-distriktet ble truffet, og brann skadet bygningens fasade. I tillegg ble et privathus og et forretningssenter rammet i andre deler av byen.

– Mer enn et dusin fiendtlige droner er i luftrommet rundt hovedstaden. Noen er allerede avskåret, men nye kommer fortsatt inn, skrev Tkatsjenko på meldingstjenesten Telegram. Han advarte om at «natten ikke vil bli lett».

Kyivs ordfører, Vitalij Klitsjko, oppfordret innbyggerne til å holde seg i tilfluktsrom og bekreftet at luftforsvaret var aktivert. Ifølge ham falt vrakrester fra nedskutte droner over flere boligområder.

Droner på vei mot Moskva

I Kharkiv sa byens ordfører, Ihor Terekhov, at tre bydeler ble truffet og tre personer skadet. Eksplosjoner knuste vinduer i flere boligblokker.

I Mykolajiv ble to personer såret da en drone traff et boligområde. Ternopil i vest ble rammet av et missilangrep som utløste en mindre brann og forårsaket materielle skader. Lokale myndigheter meldte også om et massedroneangrep mot byen Konotop nord for Kyiv.

På russisk side meldte ordføreren i Moskva, Sergej Sobjanin, at tolv ukrainske droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden. Samtidig opplyste det russiske forsvarsdepartementet at 95 ukrainske droner ble avskåret over en fire timers periode natt til søndag.

