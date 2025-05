Labour innfrir valgløfte – togselskap er igjen statseid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Overtakelsen skjedde søndag da staten overtok eierskapet og driften av selskapet fra FirstGroup og MTR Corporation.

South Western Railway (SWR) er den viktigste togoperatøren i en rekke områder sørvest for London, blant annet vestlige Surrey, Hampshire, Dorset og Devon.

Det er det første av ni private selskaper som er planlagt nasjonalisert de neste årene. De neste i rekken er C2C og Greater Anglia, som i likhet med de andre selskapene på sikt skal videreføres under navnet Great British Railways.

– I dag er et skjellsettende øyeblikk i vårt arbeid med å gi jernbanen tilbake til passasjerene, sier samferdselsminister Heidi Alexander.

Den britiske togsystemet ble privatisert under den konservative statsministeren John Major på 1990-tallet, men det er bred enighet om at reformen var feilslått.

Oppsplittingen at det daværende British Rail har verken ført til færre forsinkelser eller mer driftssikkerhet. I tillegg er billettprisene blitt kritisert for å være for høye.

Om en bedring er i sikte, får tiden vise. SWRs første avgang fra Woking til Surbiton etter at selskapet ble nasjonalisert, måtte søndag morgen erstattes av tog for buss.

Målet er at alle selskapene skal være nasjonalisert innen 2030.

